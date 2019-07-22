Позавчера, 20 июля, накануне выборов, в Желтых Водах был жестоко избит сын кандидата в депутаты от ВО "Батькивщина" Гилала Исаева. Как сообщает в своем Facebook руководитель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, в нападении подозревают "псевдожурналиста".

По словам Томиленко, неизвестные молодые люди напали на 18-летнего Артема Исаева и жестоко избили его. Сына кандидата госпитализировали и прооперировали. Сейчас парень находится в реанимации.

Отец жертвы избиения Гилал Исаев и его штаб подозревают, что к преступлению причастен "псевдожурналист", который за несколько дней до нападения хотел взять у старшего Исаева интервью, представившись корреспондентом известного столичного информагентства. Затем "корреспондент" вдруг стал угрожать кандидату и его работникам.

"Сын после избиения находится в реанимации, его прооперировали. Операция на лице... Это ужасно... Мы обратились в полицию с соответствующим заявлением, следствие должно установить, кто причастен к этому. Однако накануне я и работники моего избирательного штаба получали угрозы от неизвестных лиц, которые представлялись журналистами", - прокомментировал НСЖУ ситуацию Гилал Исаев.

Кандидат также добавил, что подозрительные молодые люди приезжали в его штаб.

"Их поведение сразу вызвало у нас подозрение, поэтому решили обратиться в информагентство, где якобы работает "журналист". Мы получили ответ, что такого журналиста в агентстве нет и никаких спецзаданий по Днепропетровщине в ближайшие дни никто не получал", - заявила пресс-служба Днепропетровской областной организации ВО "Батькивщина".

Подозрительные молодые люди пытались встретиться с Гилалом Исаевым несколько дней подряд. Когда это не получилось, они стали угрожать, что не оставят его в покое до конца выборов. Неизвестные даже разместили у штаба плакат с надписью: "Господин Гилал Исаев! Журналисты желают видеть вас! Живым!"

Фото: Facebook/ sergiy.tomilenko

Возможно, именно настойчивые "журналисты" причастны к избиению Исаева-младшего.

Скриншот: Facebook/ sergiy.tomilenko

Ранее "Страна" сообщала, что в Харькове следователи допросили оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка, которого жестоко избили 7 июня.

Мы также писали о том, что в прокуратуре тянут с согласованием подозрения "киллеру Бабченко", который избил репортера "Страны" Влада Бовтрука.