В поселке Онуфриевка Кировоградской области в привезенном на заказ песке обнаружили человеческие останки. Их нашёл мужчина, заказавший песок. Об этом передаёт УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Песок, привезенный грузовиком частного предпринимателя из Кременчуга несколько недель назад, ссыпали на обочине дороги. А на днях там обнаружили человеческие кости - фрагменты черепа, замотанные в мужскую рубашку. Кости также вероятно принадлежат мужчине.

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