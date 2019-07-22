В Иране арестовали 17 агентов Центрального разведывательного управления США, часть из которых были приговорены к смертной казни. Об этом сообщает агентство Fars.

Как сообщили в Министерстве разведки Ирана гостелевидению, они обнаружили и уничтожили шпионское кольцо ЦРУ и захватили 17 агентов.

"Выявленные шпионы были наняты в чувствительных и жизненно важных центрах частного сектора в экономических, ядерных, инфраструктурных, военных и кибернетических областях, где они собирали секретную информацию", - сообщает Fars.

Стоит отметить, что данная новость появилась на фоне растущей конфронтации Ирана с Западом, после того как США ранее ужесточили санкции против иранского государства.

Напомним, на прошлой неделе Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе вместе с экипажем из 23 человек. Власти Ирана заявили, что задержали британский танкер из-за нарушения им международного морского права.