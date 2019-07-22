Центральная избирательная комиссия завершила подсчет бюллетеней в округе №51 Донецкой области, где баллотировалась Надежда Савченко. За нее проголосовали всего 8 человек. Результаты голосования по результатам обработки 100% бюллетеней обнародованы на сайте ЦИК.

Доля голосов за Савченко среди всех избирателей составила 1,20%. Народного депутата обошел лидер общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев. Он выиграл выборную гонку с результатом 220 голосов - 33,03%.

Ближайшим конкурентом Ковалева стал самовыдвиженец Владимир Веселкин. У него 18,61% (124 голоса).

Скриншот: cvk.gov.ua

В округ № 51 входит часть Горловки, включая Зайцево и часть Бахмутского района.

Ранее "Страна" писала, что по результатам обработки 50% протоколов, за Савченко проголосовали всего 3 человека.

Мы также сообщали, что нардеп Сергей Каплин проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Налетову и самовыдвиженцу Александру Мамаю.