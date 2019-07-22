В России умер актер Денис Кмит, сыгравший одну из главных ролей в знаменитой кинокомедии Леонида Гайдая "Спортлото - 82". Он умер на 60-м году жизни. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на продюсера Вячеслава Шмырова.

Денис Кмит более 30 лет был прикован к инвалидному креслу после травмы позвоночника. А три месяца назад умерла его мать - фотохудожник Галина Кмит. Денис Кмит в комедии "Спортлото-82" исполнил роль Павла, жениха Тани, которая едет к нему на отдых.

Фото: deniskmit.ru

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