Авиакомпания из Украины Jonika с 21 июля открыла рейс "Львов - Афины". Об этом со ссылкой на международный аэропорт "Львов" имени Данилы Галицкого сообщают "Украинские Новости".

Самолеты в Афины будут летать один раз в неделю по воскресениям. Из Афин самолет вылетает в 12:50 по местному времени и приземляется во Львове в 15:20. Обратно самолет вылетает в 16:10 и прибывает в столицу Греции в 18:40 по местному времени.

Стоимость билетов начинается от 119 евро. В цену входят перевоз 25 кг багажа и питание на борту.

Первый рейс по направлению во Львов прибыл с опозданием, и тоже с задержкой отбыл обратно в столицу Греции.

Авиакомпания Jonika была зарегистрирована в 2016 году. Она владеет двумя самолетами Boeing 737.

Как ранее писала "Страна", в августе Wizz Air отменил рейсы из Киева по 17 направлениям.

Мы также сообщали, что в июне стало известно об увеличении компанией Wizz Air в два раза полетов из Львова в Словакию, Польшу и Германию.