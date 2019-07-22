Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что коалицию можно будет обсуждать после появления окончательных результатов выборов. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На брифинге в штабе партии в понедельник, 22 июля, Разумков заявил о готовности к сотрудничеству с разными политсилами, но только после подсчета всех голосов.

"Мы открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня нужно дождаться окончательных результатов. В Раде мы готовы сотрудничать со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических моментах и базовом видении нашей страны", - отметил руководитель "Слуги народа".

Разумков пояснил, почему считает преждевременными разговоры о коалиции.

"Сейчас говорить о коалиции пока не приходится, потому что мы видим достаточно неплохие наши результаты, и еще до конца нет результатов наших коллег и оппонентов по Верховной Раде", - сказал он.

Как сообщала "Страна", согласно результатам обработки 50% протоколов, в Верховную Раду проходят партии "Слуга народа" (больше 42% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Мы также писали о том, что партии "Слуга народа" вполне по силам сформировать однопартийное большинство в парламенте.