В коммунальном предприятии "Киевпастранс" остановили работу фуникулера до 23 августа, чтобы провести его технический осмотр и ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

"Предприятие проведет плановый осмотр фуникулера и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов, механизмов дверей. Также запланировано обновить и заменить настилы пола и потолка, и проверить средства связи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фуникулер будет закрыт с 22 июля, а откроют его накануне Дня независимости - 23 августа.

Как сообщалось, в марте Киевская городская государственная администрация утвердила проект реставрации фуникулера за 363,2 млн гривен. В том числе на строительные работы будет выделено 46,8 млн гривен, на оборудование - 241,8 млн гривен. Согласно проекту реставрации, длительность ремонтных работ составит 7 месяцев.

Расходы на реставрацию будут покрыты из средств бюджета столицы в соответствии с показателями Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда в Киеве можно будет "полетать" на фуникулере.

Также мы писали, что фуникулер в Киеве опять остановят на ремонт почти на месяц .