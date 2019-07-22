В целях предотвращения возможных провокаций и правонарушений сопровождение бюллетеней из окружных избирательных комиссий в ЦИК будет обеспечивать спецназ полиции. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Решение о сопровождении бюллетеней спецназовцами было принято 22 июля на утреннем видеоселекторном совещании с руководителями территориальных подразделений Нацполиции под председательством заместителя главы ведомства Александра Фацевича.

Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственную транспортировку избирательной документации из участковых в окружные избирательные комиссии по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - из ОИК в Центральную избирательную комиссию. Кроме того, полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

"Во избежание возможных провокаций и нарушений необходимо использовать возможности подразделений полиции особого назначения или тактико-оперативного назначения патрульной полиции. При необходимости можете рассчитывать на резервы из числа сил Национальной гвардии, в том числе и тех, которые дежурят в режиме авиаподдержки", - отметил на совещании Фацевич.

Он также сказал о необходимости провести качественное расследование уголовных производств, связанных с избирательным процессом, информация о которых уже внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Как писала "Страна", на Донбассе во время подсчета бюллетеней неизвестные сообщили о минировании избирательных участков.

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