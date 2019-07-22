Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, который баллотировался в парламент по 204 округу в Черновицкой области как самовыдвиженец, проиграл выборы кандидату от партии "Слуга народа" Валерию Божику. Об этом говорят данные обработки 51% голосов на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отметим, что самовыдвиженец Бурбак конкурировал с кандидатом от "Слуги народа" Валерием Божиком и кандидатом от Оппоплатформы Николаем Довганем. Бурбак занял второе место (22,74%) и за него проголосовали 7 273 избирателей. При этом Божик обошел главу НФ с уверенными 51,65% или 16 518 голосов. На третьем месте оказался Довгань от ОПЗЖ, набрав 4,71% или 1 508 голосов.

Скриншот: cvk.gov.ua

До этого стало известно, что нардеп Каплин проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" и самовыдвиженцу.

Также мы рассказывали, что соратник Ахметова Борис Колесников признал своё поражение на выборах.