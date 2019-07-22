Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает секретариат организации на сайте МАГАТЭ.

Как заявили в пресс-службе агентства, Амано собирался подать в отставку. Прошение об увольнении гендиректор планировал приложить к своему письму в Совет управляющих. В этом письме он писал о достижениях МАГАТЭ.

"За прошедшее десятилетие агентство добилось конкретных результатов для достижения цели "Атом для мира и развития" благодаря поддержке государств-членов и самоотверженности персонала агентства. Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен государствам-членам и сотрудникам агентства", - отметил в письме Амано.

Фото: iaea.org

В связи с кончиной гендиректора флаг МАГАТЭ будет опущен.

Международное агентство по атомной энергии контролирует ядерную сферу и следит за тем, чтобы ядерное оружие не распространялось.

Юкио Амано возглавлял организацию с 2009 года. До этого с 2005 года Амано был послом Японии в МАГАТЭ.

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