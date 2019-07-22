Президентская партия Владимира Зеленского "Слуга народа" сможет сформировать в Раде однопартийное большинство. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по итогам обработки 50% голосов.

Напомним, голосование на досрочных парламентских выборах проходило по смешанной системе - 251 кандидат проходят в Раду по партийным спискам, а 199 депутатов избираются по одномандатным округам.

"Слуга народа" набирает 42% голосов, что обеспечивает партии 122 места в парламенте. Еще 125 мест она получает по итогам голосования на одномандатных округах. Всего партия Зеленского может рассчитывать по предварительным данным на 247 из 450 мест в парламенте. Для принятия решений требуется лишь 226 голосов.

Самой крупной оппозиционной партией становится "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая занимает второе место на выборах, набрав 12,84 % голосов. При этом партия не очень удачно выступила на одномандатных округах, выиграв лишь в шести из них. Всего партия Виктора Медведчука получает в парламенте 43 места.

Партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" победили в двух одномандантных округах каждая. В парламенте они получают 27, 25 и 20 мест соответственно. Еще 58 мест в парламенте получат представители других партий и самовыдвиженцы, победившие на своих избирательных округах.

В выборах принимали участие 24 партии и 3220 кандидатов в одномандатных избирательных округах. Итоговая явка составила 49,84 % избирателей. Более активно голосовали на юго-востоке страны, а в западных областях проявили избирательную пассивность. Досрочные парламентские выборы состоялись в воскресенье, 21 июля.

Ранее сообщалось, что стало известно, кто победил на внеочередных выборах в Раду за границей.

Также мы писали, что нардеп Каплин проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" и самовыдвиженцу.