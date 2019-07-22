В округе №51 в Донецкой области побеждает лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев. У Надежды Савченко, которая тоже баллотировалась в этом округе, всего 1,24% голосов. Такие данные приведены на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 50% протоколов, за Савченко проголосовали всего 3 человека (1,24%). С огромным отрывом от скандального нардепа лидирует Александр Ковалев. Ему отдали голоса 155 избирателей (64,31%).

Скриншот: cvk.gov.ua

Ближайший конкурент Ковалева, самовыдвиженец Владимир Веселкин, набрал 14,93%.

У остальных кандидатов, в числе которых оказалась Савченко, менее 7% голосов. 14 из 26 кандидатов на округе не получили ни одного голоса избирателей.

Всего в округе №51 два избирательных участка.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Сергей Каплин проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" и самовыдвиженцу.

Мы также писали, что в новый парламент не проходит экс-регионал Сергей Кивалов.