В Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Это констатировала глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук во время брифинга в понедельник, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Как говорится, добро пожаловать в новую реальность. Парламентские выборы состоялись, на табло вы видите, каким образом обрабатывается предварительная информация", - заявила Слипачук.

По состоянию на 11:00, ЦИК обработала 50,24% голосов. Лидеры все те же. В Верховную Раду проходят такие партии - "Слуга народа" (42,44% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,87%, "Европейская солидарность" - 8,65%, "Батькивщина" - 8,02%, "Голос" - 6,39%.

Согласно данным ЦИК, не преодолевают 5% барьер в парламент партия Радикальная партия Олега Ляшко - 3,79%, "Сила и честь", которая набирает 3,74% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,22%, и ВО "Свобода" - 2,30%.

Партия блогера Анатолия Шария набирает - 2,30% голосов, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,18%, "Гражданская позиция" - 1,09%. У "Самопомичи" - 0,69%.

Скриншот: www.cvk.gov.ua

Напомним, 21 июля в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По данным Центризбиркома, явка избирателей по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов.

Центральная избирательная комиссия обработала уже более половины электронных протоколов.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработала больше трети бюллетеней. "Слуга народа" продолжает набирать, а радикалы Ляшко - терять.

Также мы писали, что в ЦИК обработали почти 11,5 бюллетеней. Определилась пятерка проходящих в Раду партий.