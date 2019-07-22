ЦИК продолжает считать бюллетени на одномандатных округах, где в Раду рвутся мажоритарщики - как партийные, так и самовыдвиженцы.

На большинстве участков уже пересчитано более 70% бюллетеней. Поэтому можно очертить основные тенденции - какие мажоритарщики побеждают на своих округах. А какие не попадают в новую Верховную Раду.

Главная сенсация мажоритарки на досрочных выборах - это повсеместная победа кандидатов от "Слуги народа". И теперь эта партия сможет сама сформировать парламентское большинство.

Тамады, фотографы, массовики-затейники и актеры массово "задоминировали" профессиональных политиков - как бонз уходящего режима, так и тех, кто годами "прикармливал" свои округа.

В итоге мимо Рады пролетает как элита "Народного фронта" и БПП, так и влиятельные экс-регионалы, вроде Вячеслава Богуслаева из Запорожья или Бориса Колесникова (которого впрочем одолел не "слуга народа", а оппонент из "Оппозиционной платформы - за жизнь").

"Страна" уже анализировала, кто не попадает в новую Раду. А теперь мы подводим первые итоги мажоритарного забега по данным ЦИК (данные могут меняться).

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Винницкая область

11 округ - Максим Пашковский, "Слуга народа"

12 округ - Анатолий Драбовский, "Слуга народа"

13 округ - Петр Юрчишин, самовыдвиженец

14 округ - Ирина Борзова, "Слуга народа"

15 округ - Лариса Билозир, самовыдвиженец

16 округ - Геннадий Вацак, самовыдвиженец

17 округ - Николай Кучер, самовыдвиженец

18 округ - Олег Мейдич, "Батькивщина"

Волынская область

19 округ - Игорь Гузь, самовыдвиженец

20 округ - Вячеслав Рублев, Слуга народа

21 округ - Степан Ивахив, самовыдвиженец

22 округ - Игорь Палица, самовыдвиженец

23 округ - Ирина Констанкевич, самовыдвиженец

Днепропетровская область

24 округ - Дмитрий Кисилевский, "Слуга народа"

25 округ - Максим Бужанский, "Слуга народа"

26 округ - Кирилл Нестеренко, "Слуга народа"

27 округ - Вячеслав Медяник, "Слуга народа"

28 округ - Юрий Мисягин, "Слуга народа"

29 округ - Сергей Демченко, "Слуга народа"

30 округ - Анна Личман, "Слуга народа"

31 округ - Владимир Захарченко, "Слуга народа"

32 округ - Елена Криворучкина, "Слуга народа"

33 округ - Юрий Корявченков, "Слуга народа"

34 округ - Дмитрий Черный, "Слуга народа"

35 округ - Денис Герман, "Слуга народа"

36 округ - Роман Капителов, "Слуга народа"

37 округ - Дмитрий Шпенов, самовыдвиженец

38 округ - Владислав Бородин, "Слуга народа"

39 округ - Сергей Северин, "Слуга народа"

40 округ - Александр Трухин, "Слуга народа"

Донецкая область

45 округ - Муса Магомедов, "Оппозиционный блок"

46 округ - Федор Христенко, "Оппозиционная платформа За жизнь"

47 округ - Юрий Солод, "Оппозиционная платформа За жизнь"

48 округ - Максим Ефимов, самовыдвиженец

49 округ - Валерий Гнатенко, "Оппозиционная платформа За жизнь"

50 округ - Руслан Требушкин, "Оппозиционный блок"

51 округ - Александр Ковалев, самовыдвиженец

52 округ - Евгений Яковенко, "Батькивщина"

57 округ - Вадим Новинский, "Оппозиционный блок"

58 округ - Сергей Магера, "Оппозиционный блок"

59 округ - Владимир Мороз, "Оппозиционная платформа За жизнь"

60 округ - Дмитрий Лубенец, самовыдвиженец

Надежда Савченко баллотировалась в округе №51 в Донецкой области. По результатам обработки 100% протоколов, за Савченко проголосовали всего 8 человек (1,2%). С огромным отрывом от скандального нардепа там победил лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев. Ему отдали голоса 220 избирателей (33,03%).

Борис Колесников. Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" и кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №49 в Донецкой области Борис Колесников признал свое поражение, когда ЦИК подсчитала около трети голосов на округе. Его опережает кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валерий Гнатенко.

Житомирская область

62 округ - Игорь Герасименко, "Слуга народа"

63 округ - Богдан Кицак, "Слуга народа"

64 округ - Вячеслав Сигачов, "Слуга народа"

65 округ - Дмитрий Костюк, "Слуга народа"

66 округ - Татьяна Грищенко, "Слуга народа"

67 округ - Виктор Развадовский, самовыдвиженец

Провал Пашинского. Депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский шел самовыдвиженцем в Коростене Житомирской области на округе № 64. Его конкурентами на округе были кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев и еще один самовыдвиженец Владимир Арешонков. Оба по итогу обогнали экс-нардепа.

Закарпатская область

68 округ - Александр Пекарь, "Слуга народа"

69 округ - Виктора Балога, "Единый центр"

70 округ - Михаил Лаба, "Слуга народа"

71 округ - Валерий Лунченко, самовыдвиженец

72 округ - Василий Петевка, самовыдвиженец

73 округ - Владислав Поляк, самовыдвиженец

Запорожская область

74 округ - Геннадий Касай, "Слуга народа"

75 округ - Роман Соха, "Слуга народа"

76 округ - Евгений Шевченко, "Слуга народа"

77 округ - Сергей Штепа, "Слуга народа"

78 округ - Александр Пономарев, "Оппозиционная платформа За жизнь"

79 округ - Юлия Яцик, "Слуга народа"

80 округ - Сергей Минько, самовыдвиженец

81 округ - Павел Мельник, "Слуга народа"

82 округ - Марина Никитина, "Слуга народа"

Ивано-Франковская область

83 округ - Оксана Савчук, "Свобода"

84 округ - Игорь Фрис, "Слуга народа"

85 округ - Эдуард Прощук, "Слуга народа"

86 округ - Александр Матусевич, "Слуга народа"

87 округ - Зиновий Андрийович, "Слуга народа"

88 округ - Андрей Иванчук, самовыдвиженец

89 округ - Дмитрий Сиреджук, самовыдвиженец

Киевская область

90 округ - Николай Бабенко, "Біла Церква разом"

91 округ - Олег Дунда, "Слуга народа"

92 округ - Валерий Колюх, "Слуга народа"

93 округ - Анна Скороход, "Слуга народа"

94 округ - Александр Дубинский, "Слуга народа"

95 округ - Александр Горобец, "Слуга народа"

96 округ - Ольга Василевская-Смаглюк, "Слуга народа"

97 округ - Николай Галушко, "Слуга народа"

98 округ - Сергей Бунин, "Слуга народа"

Кировоградская область

99 округ - Александр Дануца, "Слуга народа"

100 округ - Игорь Мурдий, "Слуга народа"

101 округ - Юрий Кузбит, "Слуга народа"

102 округ - Олесь Довгий, самовыдвиженец

103 округ - Олег Воронько, "Слуга народа"

Луганская область

105 округ - Виктория Гриб, "Оппозиционный блок"

106 округ - Алексей Кузнецов, "Слуга народа"

107 округ - Александр Сухов, самовыдвиженец

112 округ - Сергей Вельможный, самовыдвиженец

113 округ - Александр Лукашев, "Оппозиционная платформа За жизнь"

114 округ - Сергей Шахов, самовыдвиженец

Львовская область

115 округ - Наталья Пипа, "Голос"

116 округ - Николай Княжицкий, "Европейская солидарность"

117 округ - Ярослав Рущишин, "Голос"

118 округ - Богдан Дубневич, "Голос"

119 округ - Орест Кавецкий, "Слуга народа"

120 округ - Ярослав Дубневич, самовыдвиженец

121 округ - Орест Саламаха, "Слуга народа"

122 округ - Павел Бакунец, "Самопомощь"

123 округ - Тарас Батенко, самовыдвиженец

124 округ - Юрий Камельчук, "Слуга народа"

125 округ - Андрей Лопушанский, самовыдвиженец

126 округ - Андрей Кит, самовыдвиженец