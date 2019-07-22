ЦИК продолжает считать бюллетени на одномандатных округах, где в Раду рвутся мажоритарщики - как партийные, так и самовыдвиженцы.
На большинстве участков уже пересчитано более 70% бюллетеней. Поэтому можно очертить основные тенденции - какие мажоритарщики побеждают на своих округах. А какие не попадают в новую Верховную Раду.
Главная сенсация мажоритарки на досрочных выборах - это повсеместная победа кандидатов от "Слуги народа". И теперь эта партия сможет сама сформировать парламентское большинство.
Тамады, фотографы, массовики-затейники и актеры массово "задоминировали" профессиональных политиков - как бонз уходящего режима, так и тех, кто годами "прикармливал" свои округа.
В итоге мимо Рады пролетает как элита "Народного фронта" и БПП, так и влиятельные экс-регионалы, вроде Вячеслава Богуслаева из Запорожья или Бориса Колесникова (которого впрочем одолел не "слуга народа", а оппонент из "Оппозиционной платформы - за жизнь").
"Страна" уже анализировала, кто не попадает в новую Раду. А теперь мы подводим первые итоги мажоритарного забега по данным ЦИК (данные могут меняться).
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Винницкая область
11 округ - Максим Пашковский, "Слуга народа"
12 округ - Анатолий Драбовский, "Слуга народа"
13 округ - Петр Юрчишин, самовыдвиженец
14 округ - Ирина Борзова, "Слуга народа"
15 округ - Лариса Билозир, самовыдвиженец
16 округ - Геннадий Вацак, самовыдвиженец
17 округ - Николай Кучер, самовыдвиженец
18 округ - Олег Мейдич, "Батькивщина"
Волынская область
19 округ - Игорь Гузь, самовыдвиженец
20 округ - Вячеслав Рублев, Слуга народа
21 округ - Степан Ивахив, самовыдвиженец
22 округ - Игорь Палица, самовыдвиженец
23 округ - Ирина Констанкевич, самовыдвиженец
Днепропетровская область
24 округ - Дмитрий Кисилевский, "Слуга народа"
25 округ - Максим Бужанский, "Слуга народа"
26 округ - Кирилл Нестеренко, "Слуга народа"
27 округ - Вячеслав Медяник, "Слуга народа"
28 округ - Юрий Мисягин, "Слуга народа"
29 округ - Сергей Демченко, "Слуга народа"
30 округ - Анна Личман, "Слуга народа"
31 округ - Владимир Захарченко, "Слуга народа"
32 округ - Елена Криворучкина, "Слуга народа"
33 округ - Юрий Корявченков, "Слуга народа"
34 округ - Дмитрий Черный, "Слуга народа"
35 округ - Денис Герман, "Слуга народа"
36 округ - Роман Капителов, "Слуга народа"
37 округ - Дмитрий Шпенов, самовыдвиженец
38 округ - Владислав Бородин, "Слуга народа"
39 округ - Сергей Северин, "Слуга народа"
40 округ - Александр Трухин, "Слуга народа"
Донецкая область
45 округ - Муса Магомедов, "Оппозиционный блок"
46 округ - Федор Христенко, "Оппозиционная платформа За жизнь"
47 округ - Юрий Солод, "Оппозиционная платформа За жизнь"
48 округ - Максим Ефимов, самовыдвиженец
49 округ - Валерий Гнатенко, "Оппозиционная платформа За жизнь"
50 округ - Руслан Требушкин, "Оппозиционный блок"
51 округ - Александр Ковалев, самовыдвиженец
52 округ - Евгений Яковенко, "Батькивщина"
57 округ - Вадим Новинский, "Оппозиционный блок"
58 округ - Сергей Магера, "Оппозиционный блок"
59 округ - Владимир Мороз, "Оппозиционная платформа За жизнь"
60 округ - Дмитрий Лубенец, самовыдвиженец
Надежда Савченко баллотировалась в округе №51 в Донецкой области. По результатам обработки 100% протоколов, за Савченко проголосовали всего 8 человек (1,2%). С огромным отрывом от скандального нардепа там победил лидер общественной организации "Никто кроме нас", самовыдвиженец Александр Ковалев. Ему отдали голоса 220 избирателей (33,03%).
Борис Колесников. Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" и кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №49 в Донецкой области Борис Колесников признал свое поражение, когда ЦИК подсчитала около трети голосов на округе. Его опережает кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валерий Гнатенко.
Житомирская область
62 округ - Игорь Герасименко, "Слуга народа"
63 округ - Богдан Кицак, "Слуга народа"
64 округ - Вячеслав Сигачов, "Слуга народа"
65 округ - Дмитрий Костюк, "Слуга народа"
66 округ - Татьяна Грищенко, "Слуга народа"
67 округ - Виктор Развадовский, самовыдвиженец
Провал Пашинского. Депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский шел самовыдвиженцем в Коростене Житомирской области на округе № 64. Его конкурентами на округе были кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев и еще один самовыдвиженец Владимир Арешонков. Оба по итогу обогнали экс-нардепа.
Закарпатская область
68 округ - Александр Пекарь, "Слуга народа"
69 округ - Виктора Балога, "Единый центр"
70 округ - Михаил Лаба, "Слуга народа"
71 округ - Валерий Лунченко, самовыдвиженец
72 округ - Василий Петевка, самовыдвиженец
73 округ - Владислав Поляк, самовыдвиженец
Запорожская область
74 округ - Геннадий Касай, "Слуга народа"
75 округ - Роман Соха, "Слуга народа"
76 округ - Евгений Шевченко, "Слуга народа"
77 округ - Сергей Штепа, "Слуга народа"
78 округ - Александр Пономарев, "Оппозиционная платформа За жизнь"
79 округ - Юлия Яцик, "Слуга народа"
80 округ - Сергей Минько, самовыдвиженец
81 округ - Павел Мельник, "Слуга народа"
82 округ - Марина Никитина, "Слуга народа"
Ивано-Франковская область
83 округ - Оксана Савчук, "Свобода"
84 округ - Игорь Фрис, "Слуга народа"
85 округ - Эдуард Прощук, "Слуга народа"
86 округ - Александр Матусевич, "Слуга народа"
87 округ - Зиновий Андрийович, "Слуга народа"
88 округ - Андрей Иванчук, самовыдвиженец
89 округ - Дмитрий Сиреджук, самовыдвиженец
Киевская область
90 округ - Николай Бабенко, "Біла Церква разом"
91 округ - Олег Дунда, "Слуга народа"
92 округ - Валерий Колюх, "Слуга народа"
93 округ - Анна Скороход, "Слуга народа"
94 округ - Александр Дубинский, "Слуга народа"
95 округ - Александр Горобец, "Слуга народа"
96 округ - Ольга Василевская-Смаглюк, "Слуга народа"
97 округ - Николай Галушко, "Слуга народа"
98 округ - Сергей Бунин, "Слуга народа"
Кировоградская область
99 округ - Александр Дануца, "Слуга народа"
100 округ - Игорь Мурдий, "Слуга народа"
101 округ - Юрий Кузбит, "Слуга народа"
102 округ - Олесь Довгий, самовыдвиженец
103 округ - Олег Воронько, "Слуга народа"
Луганская область
105 округ - Виктория Гриб, "Оппозиционный блок"
106 округ - Алексей Кузнецов, "Слуга народа"
107 округ - Александр Сухов, самовыдвиженец
112 округ - Сергей Вельможный, самовыдвиженец
113 округ - Александр Лукашев, "Оппозиционная платформа За жизнь"
114 округ - Сергей Шахов, самовыдвиженец
Львовская область
115 округ - Наталья Пипа, "Голос"
116 округ - Николай Княжицкий, "Европейская солидарность"
117 округ - Ярослав Рущишин, "Голос"
118 округ - Богдан Дубневич, "Голос"
119 округ - Орест Кавецкий, "Слуга народа"
120 округ - Ярослав Дубневич, самовыдвиженец
121 округ - Орест Саламаха, "Слуга народа"
122 округ - Павел Бакунец, "Самопомощь"
123 округ - Тарас Батенко, самовыдвиженец
124 округ - Юрий Камельчук, "Слуга народа"
125 округ - Андрей Лопушанский, самовыдвиженец
126 округ - Андрей Кит, самовыдвиженец