Народный депутат Украины III-VII созывов, президент Национального университета "Одесская юридическая академия" и лидер "Украинской морской партии Сергея Кивалова" проигрывает выборы в Раду по 135-му округу. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 52,52% протоколов, в округе № 135 Одесской области Кивалов уступает кандидату от партии "Слуга народа" Алексею Леонову. За бизнесмена Леонова проголосовали 40,41% избирателей (11 тысяч 289 человек). За Кивалова почти на 10% меньше: 31,99; (8 тысяч 938 человек).

Скриншот: cvk.gov.ua

Любопытно, что на третьем месте списка лидеров гонки находится однофамилец победителя - самовыдвиженец Евгений Леонов. У него 5,48% голосов.

Как сообщала "Страна", 22 июля соратник Ахметова Борис Колесников признал своё поражение на выборах в округе №49 Донецкой области.

Мы также писали о том, что Владимир Литвин проигрывает свой избирательный округ кандидату от "Слуги народа".