Народный депутат Сергей Каплин, который баллотировался в парламент по 144 округу в Полтавской области, проиграл выборы в Верховную Раду. Об этом говорят данные обработки 40% голосов на официальном сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Отметим, что конкурентами Каплина были кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Налетов и самовыдвиженец Александр Мамай. Каплин занял третьем место (10,79%) и за него проголосовали 2 250 избирателей округа.

За Налетова, который оказался на первом месте, отдали голоса 8 576 украинцев или 41,13% голосов. На втором месте Мамай - 3 902 или 18,71% проголосовавших.

Скриншот: cvk.gov.ua

Ранее сообщалось, что скандальный нардеп Пашинский проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа" и самовыдвиженцу.

Также мы писали, что Пашинский проигрывает на округе в Коростене.