Экс-спикер Верховной Рады и кандидат на пост президента Украины 2010 года Владимир Литвин проигрывает в округе №65 Житомирской области. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

По результатам обработки 32,37% бюллетеней, опытного политика-самовыдвиженца опережает молодой кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Костюк. 26-летний Костюк набирает 32,39% голосов (5 645 избирателей). За Литвина проголосовали 29,72% избирателей (5 181 человек).

Скриншот: cvk.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Коростене Житомирской области на округе № 64 потерпел поражение депутат фракции "Народный фронт", самовыдвиженец Сергей Пашинский.

Также мы писаои о том, что мимо Рады пролетают скандальные соратники Порошенко Игорь Кононенко и Александр Грановский.