Вчера, 21 июля, в Украину вернулся Артемий Сурин - путешественник и бренд-посол страны, который впервые в истории Украины совершил кругосветное путешествие. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Сурин прибыл домой из грузинского Батуми на морском пароме "Грейсвальд". На месте прибытия, в Черноморске Одесской области, путешественника встретили пограничники, генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крисюк, родные и друзья.

Путешествие Сурина под названием "Big Circle" началась 15 октября 2018 года и длилось 280 дней. Впервые в истории страны украинец совершил кругосветное путешествие по канонам Лондонского королевского географического союза: он побывал на всех шести континентах, в 40 странах и пересек все меридианы планеты, ни разу не воспользовавшись самолетом. Сурин преодолел 100 000 км по земле, рекам, морям и океанам.

Фото: dpsu.gov.ua

Во время пресс-конференции путешественник рассказал о своих приключениях и представил карту со своим маршрутом. Сурин также заявил, что Украину должны знать в мире - ради этого он и совершил свое путешествие.

Ранее "Страна" сообщала, что российский путешественник Федор Конюхов отправился в кругосветное путешествие на весельной лодке.

Мы также рассказывали о том, как 71-летний француз с вином отправился в путешествие по Атлантическому океану в неуправляемой бочке.