Директор промоутерской компании Top Rank Боб Арум прокомментировал победу молодого Теофило Лопеса над японцем Масайоши Накатани, передает Fighthype.

"Единственная хорошая вещь этого боя - мы узнали, что Лопес может пройти 12 раундов. Это всегда было вопросом в моей голове: "Может ли он пройти всю дистанцию?" И ответ: "Да, может". Он определенно не готов к Ломаченко, но никто не готов к Ломаченко. Может быть, если он победит Комми, то ему не стоит спешить драться с Ломаченко, а провести одну-две защиты титула перед боем с Ломаченко", - сказал Арум.

Как сообщалось, Василий Ломаченко будет сражаться 31 августа на лондонской арене О2. Его соперником будет британец Люк Кэмпбелл.

Ранее сообщалось, что Бой Василия Ломаченко с Люком Кэмпбеллом точно пройдет в Лондоне.

Также мы писали, что Василий Ломаченко привез из США Lamborghini Нuracan.