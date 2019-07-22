К 09:30 утра 22 июля Центральная избирательная комиссия обработала все протоколы со 102 заграничных избирательных участков. За рубежом с небольшим отрывом от ближайших конкурентов победила политсила Петра Порошенко - "Европейская солидарность". Результаты обработки бюллетеней обнародованы на сайте ЦИК.

По данным Центризбиркома, на зарубежных участках большинство избирателей отдали голоса партии "Европейская солидарность". Она набрала 29,55%, или 9 649 голосов.

Скриншот: cvk.gov.ua

На втором месте партия "Слуга народа" с поддержкой 28,13% (или 9 186 голосов).

Партию "Голос" выбрали 19,67%, или 6 425 избирателей, находящихся за границей. Остальные партии не преодолели проходные 5%.

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Напомним, "Страна" следит за тем, какие партии проходят в парламент.