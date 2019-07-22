На территории Донбасса неизвестные сообщили о минировании избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба общественной сети "Опора".

Так, в Луганской области в городе Счастье были "заминированы" все школы и детсады. Сообщение поступило в 2 детских сада, 3 общеобразовательные школы, школу-интернат и школу искусств. На территории этих учебных заведений размещены три избирательных участка.

К месту происшествия были направлены правоохранители. Сообщается, что на момент "минирования" в округе №105 было обработано 16,6% бюллетеней.

Помимо этого, злоумышленники сообщили о минировании окружной избирательной комиссии № 51, которая размещена в помещении автостанции в Зайцево Донецкой области. В связи с этим были эвакуированы все члены комиссии. По состоянию на 07:30 22 июля работу ОИК восстановили.

Ранее сообщалось, что Petr Poroshenko сообщил о минировании синагоги в Киеве.

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