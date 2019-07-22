В Херсоне попал в ДТП автомобиль, перевозивший избирательные бюллетени после дня голосования на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Херсонской области.

По словам представителей пресс-службы Нацполиции, авария произошла около 06:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская.

Как отмечено в сообщении Отдела коммуникации, 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества микроавтобусу Volkswagen Transporter.

"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", - рассказали в полиции.

Фото: hr.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, в микроавтобусе находились члены участковой избирательной комиссии, отвозившие бюллетени в окружную комиссию. Члены УИК не пострадали. Незначительные телесные повреждения получила в ДТП сотрудница полиции.

"Сейчас бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК", - заявили полицейские.

Фото: hr.npu.gov.ua

Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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