В Херсоне перевернулся микроавтобус с членами УИК и бюллетенями. Фото
В Херсоне попал в ДТП автомобиль, перевозивший избирательные бюллетени после дня голосования на внеочередных выборах в Раду. Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Херсонской области.
По словам представителей пресс-службы Нацполиции, авария произошла около 06:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская.
Как отмечено в сообщении Отдела коммуникации, 30-летняя водитель автомобиля "ЗАЗ Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества микроавтобусу Volkswagen Transporter.
"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", - рассказали в полиции.
Фото: hr.npu.gov.ua
По данным правоохранителей, в микроавтобусе находились члены участковой избирательной комиссии, отвозившие бюллетени в окружную комиссию. Члены УИК не пострадали. Незначительные телесные повреждения получила в ДТП сотрудница полиции.
"Сейчас бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК", - заявили полицейские.
Фото: hr.npu.gov.ua
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