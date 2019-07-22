Вчера в Украине прошли досрочные парламентские выборы. И, хотя официальных результатов еще нет, довольно точную картину дают экзитполы. Они позволяют понять, кто проходит в новую Раду.

И не менее интересно - кто в нее уже не попадает.

Уходящий созыв парламента был богат на новые лица. Избранный в бурном 2014 году, он завел в Раду столь же неоднозначных народных депутатов. Которые потом целых пять лет будоражили общество странными выходками.

А в более глобальном плане - стали катализаторами того бардака, который царил в Украине все это время.

Комбаты, майданные активисты-драчуны, политические авантюристы всех мастей - многих из них мы уже не увидим в новом парламенте. "Страна" разбиралась - кого именно.

Олег Ляшко

Провал Радикальной партии на выборах означает, что в парламент не попадает один из самых одиозных политиков.

Ни дня не работая в бизнесе, Ляшко за время своего нахождения в Раде обзавелся элитной недвижимостью, постоянно отдыхает за границей с разными мужчинами и носит дорогие брендовые вещи.

Риторика лидера фракции всегда была "левацкой" и "народной". Однако голосования "радикалов" резко отличались от того, что они декларировали. Так, они проголосовали за все антисоциальные реформы, спущенные администрацией Порошенко. И, несмотря на оппозиционные заявления, работали четко в унисон с властью.

Причем, не только при голосованиях в Раде - но и в откровенно криминальных делах. Именно Ляшко и его однопартийцы по заказу Банковой помогали фабриковать уголовное дело против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

В связи с чем наше издание особое внимание уделяло именно партии Ляшко. Чем, смеем надеяться, внесло свою лепту в его провал на выборах.

Что же до остального населения, то Ляшко запомнился людям как скандалист и любитель дешевого пиара: хождения на рынки, пастбища и драк в парламенте. В которых предводителя "радкалов", кстати, неизменно побеждали.

Вот быстрая и плачевная для Ляшко схватка с оппозиционером Юрием Бойко:

Или с внефракционным нардепом Александром Шевченко:

Дмитрий Линько

Депутат от той же Радикальной партии, который напрямую участвовал в фабрикации уголовного дела против Игоря Гужвы.

Именно по заявлению Линько силовики кошмарили нашу редакцию и бросили в тюрьму главного редактора "Страны".

Игоря Гужву обвиняли якобы в вымогательстве у Линько денег за отказ публиковать некий компромат против нардепа - которого на самом деле не было в природе.

Все эту историю инспирировали на Банковой - "Страна" тогда начала публиковать откровения нардепа Александра Онищенко о коррупции Порошенко. Что и было главной причиной атаки, которую решили провести через формально "нейтральную" сторону - Радикальну партию. Хотя к тому времени эта политсила была тесно связана с администрацией президента.

Дело закономерно разваливалось в суде - а один раз прокуроры даже забыли продлить главному редактору "Страны" меру пресечения. Игорь Гужва в конце 2018 года выехал в Австрию. Там ему предоставили убежище, признав тем самым репрессивный характер дел, заведенных против него в Украине.

Что же до Линько - то он отправился в политическое небытие.

Дмитрий Ярош

Нардеп-комбат и бывший лидер "Правого сектора" в Раду не попал. Он шел в нее по спискам "Свободы", которая с треском провалилась на выборах. Несмотря на то, что объединила под своими знаменами всех значимых националистов: Тягнибока, Яроша и Билецкого.

Это говорит о том, что пять лет радикального беспредела на улицах и медиасфере вызвали закономерный эффект - отторжение общества от националистов.

Сам же Дмитрий Ярош - скорее "боевой" националист, нежели уличный. Он был заметной фигурой на Донбассе в 2014-2015 годах, когда командовал ДУК "Правый сектор" и был одним из символов всей субкультуры добробатов.

В последнее время он руководил "Украинской добровольческой армией" на Донбассе, которая до последнего не подчинялась вообще никому в АТО - и даже по слухам имела стычки с командованием ВСУ.

В гражданской деятельности Ярош больше запомнился как генератор радикальных призывов и угроз. Так, недавно он обещал повесить Владимира Зеленского, если он "свернет с пути", а после того, как в Италии приговорили добровольца Виталия Маркива, призвал брать в заложники итальянских граждан. А после выстрела из гранатомета по телеканалу 112 он призвал к расправе над журналистами "пророссийских СМИ".

Никто на Яроша за это ни при старой, ни при новой власти уголовных дел не заводил.

Впрочем, теперь у одного из символов войны на Донбассе не будет депутатского мандата.

Владимир Парасюк

Парасюку на этих выборах вообще отказали в баллотировании. И в новой Раде мы его не увидим.

Этот народный депутат сыграл важную роль в новейшей истории Украины. Формально именно он призвал Евромайдан нарушить достигнутые с Януковичем соглашения и пойти на штурм правительственного квартала.

Тогда, напомним, лидеры Майдана и экс-президент под гарантии западных послов 21 февраля договорились о модели компромисса: досрочные выборы президента, переход к парламентско-президентской форме правления, отвод правоохранителей из центра Киева и разоружение оппозиции.

Однако тем же вечером Парасюк с трибуны Майдана призвал идти на штурм правительственного квартала. После чего Янукович и принял решение бежать из Киева.

Если выполнение соглашения могло остановить эскалацию в Украине - в стране бы еще почти год оставался старый президент - то его срыв с подачи Парасюка запустил самый негативный сценарий: "парад суверенитетов" в Крыму и на Донбассе, а затем и войну.

Впрочем, вряд ли стоит всю историческую ответственность возлагать именно на Парасюка: скорее всего он был лишь рупором, который озвучил уже предрешенную программу действий.

Парасюк также был в АТО. В Раде он запомнился как главный дебошир: нардеп избивал всех, кто ему не нравился. Например, ударил ногой в голову генерала СБУ Валерия Писного.

Также он ударил ногой начальника госохраны Валерия Гелетея во время акций Михомайдана.

Затем подрался с нардепом Александром Вилкулом.

Юрий Тимошенко

Еще один доброволец в Раде, куда прошел по спискам фракции "Народный фронт". В АТО служил в батальоне им. генерала Кульчицкого.

До 2018 года Тимошенко был не особенно известен. Скандальную славу он приобрел, когда стал кандидатом в президенты. После чего был исключен из "Народного фронта" и стал внефракционным.

Кандидатом его двигала Банковая - Юрий Тимошенко был призвал отобрать голоса у Юлии Тимошенко. У обоих политиков совпадают отчества и фамилии, а имена просто похожи. В итоге нардеп отнял у лидера "Батькивщины" примерно 100 тысяч голосов.

Уже в ходе предвыборной кампании нардепу попытались добавить популярности. Генпрокуратура, подчинявшася Порошенко, заявила, что Юрия хотели подкупить люди Юлии Тимошенко - чтобы тот снял свою кандидатуру с выборов.

Однако это дело пахло грубо сработанным предвыборным пиаром. Взяткодателем был бывший агент СБУ и член БПП. То есть цель всей комбинации было - привлечь внимание к техническому кандидату и немного закошмарить настоящего конкурента.

В итоге все это дело сейчас полностью развалено.

Сергей Пашинский

Пашинский - еще один представитель парламентской элиты, чью роль в уходящей Раде трудно переоценить.

Судя по экзитполам и предварительным данным ЦИК, член "Народного фронта" не проходит в Раду по своему округу в Коростене Житомирской области.

Пашинского, как главу комитета по нацбезопасности и обороне, связывали с коррупционными схемами в оборонке (его сын работал начальником одного из департаментов компании "Спецтехноэкспорт"). Также Пашинского обвиняли в рейдерском захвате кондитерской фабрики в Житомире.

Одна из самых главных историй с Пашинскийм - это стрельба в безоружного человека в новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год. Нардеп выстрелил из наградного пистолета "Glock 19" в ногу безоружному Вячеславу Химикусу - якобы в целях самообороны. Дело против Пашинского закрыли в апреле 2019 года.

Во время Майдана нераскрытым является и феномен "винтовки Пашинского" - когда он спас от майдановцев активиста Петра Барладина с винтовкой в багажнике.

После того как Пашинский лишится депутатского мандата, он может стать объектом уголовного преследования и по этому, и по многим другим делам.

Татьяна Черновол

Соратница и, как говорят, близкая подруга Пашинского. Идет в Раду по спискам Европейской солдарности, но 27-м номером. Тогда как от партии Порошенко проходят пока лишь 25 нардепов.

Черновол раньше была журналисткой. Но стала одним из символом Майдана, когда при странных обстоятельствах ее избили во время автопроисшествия.

Тогда в избиении обвинили власть Януковича, хотя позже выяснилось, что никакой политики в деле вообще не было: Черновол нарушила правила движения и нарвалась на автохамов, которые устроили с ней разборки на дороге.

Однако свою роль в повышении градуса протестов эта тема сыграла.

С Майданом связана еще одна история вокруг Черновол: она участвовала в атаке протестующих на офис Партии Регионов, где убили ни в чем неповинного технического работника.

В Раду Черновол прошла по спискам "Народного фронта", была советницей министра внутренних дел Арсена Авакова. Муж Черновол погиб во время осады Иловайска.

Совсем недавно эта нардеп участвовала в атаке "порохоботов" на ГБР, где требовала закрыть уголовные дела против Порошенко.

Игорь Луценко

В Раду не проходит известный нардеп-националист от Батькивщины, у которого в помощниках числятся радикалы из С14 - погромщик цыган Сергей Мазур, Евгений Карась и другие.

Игорь Луценко активно "топит" за подозреваемых в убийстве Олеся Бузины - также националистов С14 Полищука и Медведько.

Также нардеп является поклонником одесского радикала Сергея Стерненко, который зарезал в Одессе человека в уличной драке. "Сергей Стерненко, молодец!", - писал Луценко в Facebook сразу после убийства.

До Евромайдана Луценко был журналистом, но постепенно перешел в разряд активистов.

Александр Грановский

Не проходит в Раду и один из "смотрящих" Петра Порошенко - Александр Грановский. Он баллотировался по одному из харьковских округов, который активно "засевал" в ходе выборов. Но проиграл кандидату "Слуги народа".

Грановский - это неформальный куратор судов у Порошенко. Именно Грановского называют человеком, который помог вывезти из Украины скандального судью Чауса.

Также Грановский явлется бизнес-партнером бизнесмена Андрея Адамовского, у которого, по информации "Страны", есть российский паспорт и процветающие фирмы в аннексированном Крыму.

Грановский после поражения Порошенко попытался вернуться в Раду через Харьков, где ему в этом активно помогал Геннадий Кернес. Но - как и партия Кернеса "Оппозиционный блок" - разгромно проиграл выборы.

Игорь Кононенко

Еще один символ паутины неформального управления, которым Порошенко опутал страну.

На 94-м избирательном округе Кононенко судя по всему проигрывает гонку телеведущему Александру Дубинскому, который шел от "Слуги народа".

Нардеп от БПП Игорь Кононенко курировал у экс-президента энергетику. В частности, крупнейшую госкомпанию "Центрэнерго", из которой предыдущая власть выкачивала сотни миллионов.

Также Кононенко принадлежала часть "Кузни на Рыбальском", которую он потом продал Сергею Тигипко. То же со своей частью сделал и Порошенко. И теперь по этому поводу открыто уголовное дело - ГБР подозревает фиктивную сделку с целью легализации незаконно заработанных средств.