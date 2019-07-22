По промежуточным результатам подсчета бюллетеней уже можно делать выводы о том, кто из одиозных политиков не войдет в новый состав парламента. Результаты обработки протоколов обновляются на сайте ЦИК.

Так, согласно данным Центральной избирательной комиссии, в Раду 9-го созыва не попадает соратник Петра Порошенко, нардеп Игорь Кононенко.

Судя по результатам обработки почти 18% бюллетеней, на 94-м избирательном округе Кононенко набрал лишь 14,67% голосов. Его конкурента, телеведущего Александра Дубинского, поддержали 34,84% избирателей.

Скриншот: cvk.gov.ua

Также мимо Рады пролетает народный депутат 8-го созыва от партии "Блок Петра Порошенко" Александр Грановский. В 169 округе он проигрывает представителю "Слуги народа" Александру Куницкому.

Скриншот: cvk.gov.ua

По результатам обработки 68,36% протоколов, Грановский набрал 15,62%, а его оппонент - 48,17%.

Ранее "Страна" приводила мнение журналиста Дубинского о Кононенко.

Мы также рассказывали, как пытался получить голоса харьковчан Александр Грановский.