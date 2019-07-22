В связи с сохранением взрывоопасной ситуации возле КПВВ "Майорское" дорожный коридор "Горловка - Бахмут" сегодня, 22 июля, работать не будет. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил на Facebook.

Как отмечают наши военные, по коридору не будут пропускать ни людей, ни транспорт.

"В связи с сохранением взрывоопасной ситуации у КПВВ "Майорское" 22 июля дорожный коридор "Горловка-Бахмут" функционировать не будет. Пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться", - уточнили в штабе ООС.

Скриншот: Facebook/ pressjfo.news

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда.

Напомним, вчера поступила информация о минировании КПВВ "Майорское". На место происшествия выехала взрывотехническая группа ГСЧС, которая обнаружила 12 взрывоопасных предметов. Вечером 21 июля пункт пропуска возобновил свою работу, однако из-за угрозы взрыва специалисты ГСЧС продолжат работу.

Ранее "Страна" писала, что с 1 июня контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения Операции объединенных сил перешли на летний график работы. До 31 августа они будут осуществлять контрольно-проверочные и пропускные мероприятия с 06:00 до 20:00.