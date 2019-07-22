Сегодня, 22 июля, ЦИК продолжает подсчитывать бюллетени по итогам голосования на досрочных выборах в Раду. По состоянию на 09.10, в ЦИК обработали уже 41,70% протоколов из ОИК. Лидеры все те же. В Верховную Раду проходят такие партии - "Слуга народа" (42,34% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,78%, "Европейская солидарность" - 8,68%, "Батькивщина" - 8,10%, "Голос" - 6,38%.

Согласно данным ЦИК, не преодолевают 5% барьер в парламент партия Радикальная партия Олега Ляшко - 3,87%, "Сила и честь", которая набирает 3,74% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,22%, и ВО "Свобода" - 2,32%.

Партия блогера Анатолия Шария набирает - 2,27% голосов, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,19%, "Гражданская позиция" - 1,09%. У "Самопомичи" - 0,69%.

Фото: cvk.gov.ua

Напомним, "Страна" следит за итогами выборов в режиме онлайн.