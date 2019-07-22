Сегодня, 22 июля, в 18:00 истекает срок подачи заявлений в высшие учебные заведения. Об этом со ссылкой на Министерство образования и науки Украины сообщают "Украинские новости".

Активная фаза вступительной кампании длилась весь июль. 1 июля началась регистрация электронных кабинетов и загрузка в них документов. С 1 по 10 июля проводились творческие конкурсы. 10 июля был открыт прием электронных заявлений и документов. А 22 июля прием заявлений завершается.

26 июля обнародуют рейтинги абитуриентов, поступающих на бюджет. До 31 июля такие абитуриенты должны будут принести необходимые документы в вузы. Зачисление на бюджетные места продлится до 12.00 1 августа, а на контракт - до 30 сентября.

Заявления в электронной форме необходимо подавать тем, кто поступает учиться на бакалавра, сквозного магистра (медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления) и младшего специалиста на базе 11 классов (кроме случаев, оговоренных условиями приема в вузы).

Ранее "Страна" рассказывала о решении МОН, по которому поступающие в магистратуру и желающие еще раз сдать единый вступительный экзамен по иностранному языку могут сделать это на специальной третьей сессии в ноябре.

Мы также писали о том, что украинские вузы задерживают выдачу дипломов, чтобы студенты не переходили на учебу в другие заведения.