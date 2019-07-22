Сопредседатель партии "Оппозиционный блок" и кандидат в народные депутаты по мажоритарному округу №49 в Донецкой области Борис Колесников признал свое поражение на внеочередных выборах в парламент. Об этом он написал на своей странице в Facebook 22 июля утром.

Колесников сообщил, что гонку выиграл мэр Дружковки Валерий Гнатенко.

"Результаты избирательной кампании показали, что я уступил действующему городскому голове города Дружковка Валерию Гнатенко", - заявил политик.

Колесников спокойно воспринял свое поражение и выразил благодарность своим избирателям.

"За 20 с лишним лет в большом спорте я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям. Искренне благодарю всех избирателей нашего округа за поддержку", - написал он.

Колесников также пожелал победителю решить "многочисленные проблемы, накопившиеся не только Дружковке, но и в целом в округе". А новому парламенту и правительству - максимально быстро добиться мира в Украине.

Скриншот: Facebook/ kolesnikovofficial

Согласно сайту ЦИК, по результатам обработки 20,49% протоколов в округе №49 кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Валерий Гнатенко опережает Колесникова с минимальным отрывом. У мэра Дружковки 35,94% голосов, у члена "Оппозиционного блока" 35,90%.

Как писала "Страна", нардеп Сергей Пашинский в своем округе проиграл выборы мажоритарщику от "Слуги народа" и самовыдвиженцу.

Напомним, мы ведем подробную хронику выборов в парламент 21 июля.