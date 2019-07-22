В Луцке остаются в больнице 12 человек, пообедавших в местной пиццерии "Феличита". Об этом со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Волынской области сообщает УНН.

Как отмечают в ГСЧС, по состоянию на 07.00, 22 июля, в областной инфекционной больнице с диагнозом острый гастроэнтероколит находятся 12 человек. Все они в течение 11-15 июля посещали луцкую пиццерию "Феличита".

Сотрудники ГСЧС также сообщают, что проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, 15 июля в ГСЧС поступила информация, что 11-12 июля в областную инфекционную больницу госпитализированы 10 человек, посещавших пиццерию "Феличита" в городе Луцк. По состоянию на утро 15 июня в лечебном заведении находились 10 человек. Позже число госпитализированных увеличилось до 13.

Ранее "Страна" писала о том, что пиццерия в Черновцах русскоязычных предупреждает меткой в виде свиньи.