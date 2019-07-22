В Коростене Житомирской области на округе № 64 депутат фракции "Народный фронт", самовыдвиженец Сергей Пашинский потерпел поражение на досрочных выборах в Верховную Раду. Об этом говорят данные обработки 55,51 % голосов на официальном сайте ЦИК.

Конкурентами Пашинского на округе были кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев и еще один самовыдвиженец Владимир Арешонков. Оба по итогу обогнали экс-нардепа. Он занял третье место на своем округе. Так, за него проголосовали 6 897 человек, или 17,73% от общего числа избирателей.

Скриншот: cvk.gov.ua

На втором месте списка оказался Арешонков, за которого отдали голоса 10 261 человек, или 26,38% от количества избирателей.

Победителем избирательной гонки на округе пока является кандидат от "Слуги народа" Вячеслав Сигачев. Ему отдали свое предпочтение 11 205 человек, или 28,8% избирателей.

Напомним, о том, что Пашинский проигрывает выборы, стало ясно в ночь на 22 июля.

"Страна" вела хронику выборов в парламент 21 июля.