Курс НБУ на 22 июля. В первый день после выборов доллар упал ниже психологической отметки
Национальный банк Украины на первый день после досрочных выборов в Раду, 22 июля, установил официальный курс 25,815345 гривен за доллар США. Данные по курсам валют обновлены на официальном сайте НБУ.
Курс понедельника 25,8153 по сравнению с пятничными показателями несколько изменился. 19 июля доллар стоил 26,0300 грн. Таким образом, гривна укрепилась на 22 копейки.
Курсы НБУ для других валют на 22 июля таковы:
Евро - 28,980306 грн;
Польский злотый - 6,807523 грн;
Новый израильский шекель - 7,299825 грн;
Российский рубль - 0,41064 грн;
Британский фунт стерлингов - 32,331462 грн.
Напомним, ранее "Страна" приводила прогнозы украинских банкиров по поводу курса американского доллара после выборов в Верховную Раду 21 июля.
Мы также объясняли, почему курс доллара перевалил за 26 гривен перед выборами.