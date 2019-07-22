Национальный банк Украины на первый день после досрочных выборов в Раду, 22 июля, установил официальный курс 25,815345 гривен за доллар США. Данные по курсам валют обновлены на официальном сайте НБУ.

Курс понедельника 25,8153 по сравнению с пятничными показателями несколько изменился. 19 июля доллар стоил 26,0300 грн. Таким образом, гривна укрепилась на 22 копейки.

Курсы НБУ для других валют на 22 июля таковы:

Евро - 28,980306 грн;

Польский злотый - 6,807523 грн;

Новый израильский шекель - 7,299825 грн;

Российский рубль - 0,41064 грн;

Британский фунт стерлингов - 32,331462 грн.

Напомним, ранее "Страна" приводила прогнозы украинских банкиров по поводу курса американского доллара после выборов в Верховную Раду 21 июля.

Мы также объясняли, почему курс доллара перевалил за 26 гривен перед выборами.