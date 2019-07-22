Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины официально завершилось утром 22 июля после того, как (сыграла роль разница во времени - Прим.Ред.) закрылся последний избирательный участок - в американском Сан-Франциско. Сейчас там начался подсчет голосов и оформление протоколов голосования, как сообщает Укринформ.

В то же время уже известно, что своим правом голоса на участке в Сан-Франциско, который географически охватывает 12 штатов воспользовались 339 украинских избирателей из зарегистрированных 23 710. Таким образом, явка там составила 1,43%. Для сравнения: во время предыдущих голосований, в частности во втором туре президентских выборов 21 апреля, явка в Сан-Франциско была 2,43%.

Относительно невысокий уровень активности избирателей традиционно объясняется, в частности, большими расстояниями, которые приходится преодолевать гражданам Украины на избирательный участок. Например, людям, которые живут на Гавайях, для этого нужно лететь почти пять часов самолетом в Сан-Франциско.

Итоги по активности украинских избирателей в США были подведены также на других трех избирательных участках - в посольстве Украины в Вашингтоне, а также в генеральных консульствах в Нью-Йорке и Чикаго.

В Вашингтоне, в воскресенье, 21 июля, здесь проголосовали 316 граждан Украины из 7 334 зарегистрированных. Явка на участки составила 4,3%, что гораздо ниже по сравнению со вторым туром президентских выборов (6,3%). По словам председателя УИК Андрея Мариянича, кроме больших расстояний к участку, низкая явка объясняется также периодом летних отпусков и аномальной жарой, установившейся сейчас на большей территории США.

На участковой избирательной комиссии в Нью-Йорке проголосовали 743 избирателя, что составляет 6,2% от общего числа избирателей. Этот результат и здесь ниже явки во втором туре президентских выборов, в котором своим избирательным правом на участке воспользовались 1353 человека (тогда это равнялось 11,3% явки).

Уже традиционно члены УИК в Нью-Йорке решили пожертвовать на благотворительность выданные на работу комиссии средства. "Мы решили передать $448, выделенных из госбюджета в качестве оплаты работы нашей комиссии, на реабилитацию раненых украинских военнослужащих", - рассказала член комиссии, представитель Союза украинок Америки Валентина Табака.

Избирательный участок в Чикаго, который работал в помещении украинского генконсульства в этом городе, принял 555 граждан Украины из 5 898 зарегистрированных лиц, проживающих в девяти американских штатах. Явка здесь составила наивысшее значение в США - 9,4%, но оказалась существенно меньше голосования на выборах президента (тогда было 19%).

Напомним, "Страна" сообщала, что ЦИК обработала больше трети бюллетеней. "Слуга народа" продолжает набирать, а радикалы Ляшко - терять.