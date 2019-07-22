По состоянию на 07.30, понедельника 22 июля, в ЦИК обработали уже 33,79% протоколов на выборах в Верховную Раду. Лидеры неизменны. В Верховную Раду проходят такие партии - "Слуга народа" (42,15% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,70%, "Европейская солидарность" - 8,72%, "Батькивщина" - 8,17%, "Голос" - 6,41%.

Согласно данным ЦИК, пока не преодолевают 5% барьер в парламент партия Радикальная партия Олега Ляшко - 3,96%, "Сила и честь", которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,22%, и ВО "Свобода" - 2,34%.

Партия блогера Анатолия Шария набирает - 2,23% голосов, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,19%, "Гражданская позиция" - 1,08%. У Самопомичи - 0,71%.

Фото: cvk.gov.ua

Напомним, "Страна" следит за итогами выборов в режиме онлайн.