Вице-президент США Майк Пенс заявил, что NASA в 2024 году не просто отправит на Луну астронавтов с краткосрочной миссией, а и оставит их там на некоторое время.

Об этом сообщает CBS.

По словам Майка Пенса, США намереваются не просто совершить очередной визит на спутник Земли, но остаться на Луне, что бы полученный таким образом опыт помог потом в отправке человека на Марс.

"Мы понимаем, что к тому времени, когда мы полетим на Марс, нам нужно будет разработать новые технологии, новое оборудование и приобрести новый опыт, который мы можем получить лишь на Луне", - подчеркнул Пенс.

Вице-президент также выразил уверенность, что США смогут высадить человека на Марс при его жизни. Стоит отметить, что Майк Пенс родился 7 июня 1959 года, сейчас ему 60 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что американские ученые из NASA обнаружили признаки жизни на Марсе.