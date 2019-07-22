Пока ЦИК подбивает итоги голосования на досрочных выборах в Раду (по состоянию на 06.20 22 июля в парламент проходят такие партии - "Слуга народа" (42,03% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,64%, "Европейская солидарность" - 8,68%, "Батькивщина" - 8,29%, "Голос" - 6,41%), интересно будет взглянуть и на другие цифры.

Ведь государственное финансирование из бюджета получат все партии, которые получили более 2% голосов избирателей. И таких партий на этот момент - 06.50, 22 июля - одиннадцать.

По закону "О предотвращении и противодействии политической коррупции", партии, набравшие на выборах более 2%, получат государственное финансирование на свою деятельность и должны отчитываться об использовании этих средств.

Согласно данным ЦИК, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий, которые и получат деньги от государства в зависимости от своего результата. Эти средства партии будут получать в течение 5 лет.

Наибольшую долю получит президентская партия "Слуга народа" - 537 миллионов гривен ежегодно, то есть свыше 2,5 миллиардов за 5 лет. Об этом передает Громадське.

Далее идут: "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 141 млн гривен в год; "Европейская солидарность" - 109 миллионов; "Батькивщина" - 93 миллиона; "Голос" - 77 миллионов; "Сила и честь" - 54 миллиона; "Оппозиционный блок" - 40 миллионов; "Партия Шария" - 38 миллионов; "Радикальная партия Ляшко" - 34 миллиона; "Украинская стратегия Гройсмана" - 27 миллионов; "Свобода" - 26 миллионов.

Напомним, "Страна" следит за итогами выборов в режиме онлайн.