Вчера поздно вечером, 21 июля, когда стало ясно, что президентская партия уверенно побеждает и на досрочных выборах в Раду, глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков признался, что черновой вариант коалиционного соглашения уже в процессе подготовки, а некоторые пункты даже конкретно выписаны.

Об этом передает theБабель.

"Черновик коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены. Дальше мы будем смотреть, самостоятельно ли формировать большинство, или с кем-то обсуждать. Исходя из этого, мы сможем показать тот наработанный документ, за который проголосует Рада. Мы готовы его обсуждать с теми политическими силами, которые близки нам по идеологическим, морально-этическим ценностями", - отметил Дмитрий Разумков.

В то же время политик призвал дождаться окончательных результатов выборов.

"Но давайте дождемся результатов выборов. Мы и так показали неплохой результат. Такого, если я не ошибаюсь, в Украине еще не было. Теоретически "Голос" может быть партнером по коалиции. Относительно Тимошенко я сейчас не готов говорить конкретно. На президентских выборах гораздо проще бороться с фальсификациями, потому что ты ведешь одну большую кампанию. Здесь, кроме выборов по партийным спискам, есть еще 199 маленьких кампаний. Вот там фальсификации и скупка гораздо более эффективны, как это не обидно", - подчеркнул он.

Напомним, "Страна" следит за итогами выборов в Раду в режиме онлайн.