ЦИК обработала уже 27,34% протоколов на выборах в Верховную Раду. Лидеры остаются все те же. В Верховную Раду проходят такие партии - "Слуга народа" (42,03% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) - 12,64%, "Европейская солидарность" - 8,68%, "Батькивщина" - 8,29%, "Голос" - 6,41%.

Согласно данным ЦИК, пока не преодолевают 5% барьер в парламент партия Радикальная партия - 4,06%, "Сила и честь", которая набирает 3,69% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" - 3,26%, и ВО "Свобода" - 2,35%.

Партия Шария набирает - 2,20% голосов, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,17%, "Гражданская позиция" - 1,08%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" - 0,72%, Партия зеленых - 0,68%, Аграрная партия - 0,48%, Рух новых сил Саакашвили - 0,46%, Сила людей - 0,2%, Сила права - 0,13%, Социальная справедливость - 0,13%, "Патриот" - 0,11%, "Незалежнисть" - 0,06%, "Объединение "Факел" - 0,05%.

Напомним, "Страна" следит за итогами выборов в режиме онлайн.