Центральная избирательная комиссия обработала 11,53% бюллетеней. По сравнению с предыдущими промежуточными результатами количество партий, преодолевающих проходной барьер. уменьшилось на одну.. Данные по результатам обработки обнародованы на сайте ЦИК.

Из сводной таблицы результатов подсчетов видно, что лидирует партия "Слуга народа". Она набирает 41,57% голосов.

Дальше места в проходной части списка распределились следующим образом:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,94%;

"Европейская солидарность" - 8,83%;

ВО "Батькивщина" - 8,70%;

"Голос" - 6,47%.

Не преодолевают 5%-ный барьер Радикальная партия Олега Ляшко (4,59%), "Сила и честь" (3,55%), "Оппозиционный блок" (3,21%), ВО "Свобода" (2,45%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,24%), "Партия Шария" (2,06%) и "Гражданская позиция" (1,11%)

Скриншот: cvk.gov.ua

У остальных партий меньше 1%.

Напомним, "Страна" пристально следит за ходом выборов в режиме онлайн.