После завершения выборов в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает найти понимание с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщает Deutsche Welle, об этом глава государства сказал после объявления первых данных экзитполов в штабе партии "Слуга народа".

Зеленский осторожно выразил надежду на диалог с российским коллегой. "Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - отметил президент, имея в виду телефонную беседу с Кремлем 11 июля.

Также Зеленский упомянул о скором решении вопроса возвращения из России пленных украинских моряков. Этот вопрос президент назвал приоритетным.

"Я уверен, что мы в ближайшее время решим этот вопрос. Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Этот вопрос приоритетный для нас", - подчеркнул Зеленский, хотя конкретные сроки не назвал.

Также он заверил присутствующих в том, что Украина не выходит ни из Нормандского формата, ни из Минских соглашений.

Ранее "Страна" сообщала, что у Зеленского надеются на открытие первого заседания новой Рады в День незавимости.

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