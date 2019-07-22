21 июля в Киеве возле центрального входа в столичный зоопарк произошло ДТП с участием скутера и такси Uklon. Об аварии сообщает "Информатор".

По предварительным данным полиции, автомобиль службы такси марки Renault Logan стоял возле входа в зоопарк, когда в него влетел скутер. Хотя правоохранители отмечают, что причиной ДТП могла быть и резкая остановка такси.

Инцидент произошел около 19:50.

Фото: Максим Торпан, kiev.informator.ua

В аварии не обошлось без пострадавших. В результате столкновения водитель скутера влетел в заднее стекло легковушки и получил повреждения. Тяжесть травм пока неизвестна, так как водителя сразу увезла карета скорой помощи.

Видео: YouTube/ informator.ua

На месте ДТП прибыли экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранителям предстоит выяснить причину и обстоятельства аварии.

Ранее "Страна" сообщала о ДТП в Изюме Харьковской области, в которое попал экипаж полиции, ехавший на вызов с выключенными спецсигналами.

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