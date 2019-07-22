Центральная избирательная комиссия обработала 7,2% бюллетеней. Пока проходной барьер преодолевают 6 политсил. Данные по результатам обработки обнародованы на сайте ЦИК.

Как показывает сводная таблица результатов подсчитанных голосов, в лидерах по-прежнему с большим отрывом остается "Слуга народа". За партию проголосовали 41,3% избирателей.

Дальше места в проходной шестерке распределились следующим образом:

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,67%;

ВО "Батькивщина" - 9,16%;

"Европейская солидарность" - 8,68%;

"Голос" - 6,14%;

Радикальная партия Олега Ляшко - 5,16%.

Список аутсайдеров возглавляет партия "Сила и честь": у нее 3,49%.

Далее следуют "Оппозиционный блок" (3,15%), ВО "Свобода" (2,49%), "Украинская стратегия Гройсмана" (2,31%), "Партия Шария" (1,91%) и "Гражданская позиция" (1,09%).

Скриншот: cvk.gov.ua

Остальные партии набрали меньше 1%.

Напомним, "Страна" внимательно следит за ходом выборов в режиме онлайн.