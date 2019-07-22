На внеочередных парламентских выборах самую высокую явку показали жители Черниговской области (54,80%). Пассивнее всех голосовали в Закарпатской области (41,16%). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Отметим также, что активными были также избиратели Тернопольской (54,21%) и Полтавской (54,10%) областей. А вот Черновицкая (42,06%) и Херсонская (43,93) области, похоже, проигнорировали выборы в Верховную Раду.

Ранее "Страна" писала, что по всем 199 одномандатных округах явка составила 49,84%. В Киеве голосовали 48,97% избирателей.

Напомним, "Страна" отслеживает все события, связанные с выборами в парламент.

Как сообщала "Страна", 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Участки закрылись в 20:00. После этого были обнародованы результаты нескольких экзитполов. Так, Всеукраинский экзитпол показал, что в Раду проходят пять партий: Слуга народа – 42,7%, Оппозиционная платформа – 12,9%, Европейская солидарность – 8,8%, Батькивщина – 8,5% и Голос – 6,5%.