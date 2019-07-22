Национальная полиция открыла 71 уголовное производство по факту нарушений на внеочередных выборах в парламент. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой. Новость передают "Українськi Новини".

"С начала внеочередных выборов народных депутатов... было зарегистрировано заявлений и сообщений 2 105, начато 71 уголовное производство и составлено 66 админпротоколов", - сказал Яровой. При этом замминистра отметил, что пострадавших на участках не было.

Глава Национальной полиции Сергей Князев сказал, что больше всего дел открыто по статье 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей), таких 9. Еще 8 за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, 7 - за препятствование осуществлению избирательного права и 7 за фальсификацию избирательных документов. В качестве примера незаконной агитации Князев привел продажу пирожков по 5 копеек под избирательным участком.

Ранее "Страна" публиковала историю о том, что в Никополе 99-летний ветеран на три дня осталась без хлеба. Она целовала руки членам ЦИК, которые пришли к ней.

Кроме того, мы сообщали о том, какая явка была на выборах в Раду.