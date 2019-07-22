Сегодня в Украине на большей части территории пройдут дожди с грозами, осадки обойдут стороной только аннексированный Крым и Донбасс. Долгожданная влага придет в центральные регионы Украины, где лето выдалось особенно засушливым. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Так, дневная температура поднимется до +32. Дожди пройдут на западе, юге, севере и в центре. Теплее всего будет на юге - в Николаеве, Херсоне, Запорожье, где дневная температура достигнет +32 градусов, в Одессе прогреется до +30, ожидаются кратковременные дожди. Сухо будет только в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и в Крыму.

На западе ожидается до +28, в центральных областях - до +30, на востоке - до +32, на севере - до +27.

В Киеве ожидается от +25 до +27 градусов днем, от +16 до +18 ночью и дождь, ветер западный 5-10 м/с.

Погода 22 июля Фото: meteo.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Украине были жаркие выходные, но уже со вторника начнется похолодание.

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