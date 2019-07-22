Губернатор американского штата Огайо Майк Деуайн (Mike DeWine) подписал закон, который запрещает продавать табачные изделия людям, которым не исполнился 21 год. Об этом сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на издание WOSU.

Запрещается продавать на бумагу для самокруток, сигаретные фильтры, жидкости для курения и другие изделия, которые связаны с вейпом или курением. Раньше курить в штате можно было с 18 лет. Закон уже вступил в силу.

Борьба с курением через поднятие возраста курения идет в США с 2015 года, когда возраст подняли Гавайи. В 2016 и 2017 годах соответствующие законы приняли Калифорнии, Орегоне, Нью-Джерси и штате Мэн. С начала 2019 года в список добавились еще несколько штатов, в том числе Коннектикут, Вашингтон и Иллинойс.

Ранее "Страна" писала, что Супрун предлагает приравнять системы IQOS и электронные сигареты к табачным изделиям и полностью запретить их рекламу.

Кроме того, мы публиковали новость о том, что в мае Рада не поддержала ужесточение запрета на курение.