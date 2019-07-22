Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила о готовности политсилы выдвинуть ее основателя Святослава Вакарчука на пост главы Кабмина.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua в штабе партии.

Клименко отметила, что в "Голосе" могут делегировать Вакарчука на премьерство, если возникнет необходимость.

"Мы готовы делегировать Святослава Вакарчука на премьерство, если в этом будет необходимость. Также у нас есть сильные люди, которые готовы работать министрами в правительстве, в государственных предприятиях", - сказала Клименко.

Видео: YouTube/ LB official channel

По словам второго номера в избирательном списке "Голоса", политсила уже подготовила проект коалиционного соглашения. Его предложат подписать потенциальным партнерам в Верховной Раде.

Клименко добавила, что "Голос" готов вступить в коалицию с президентской партией "Слуга народа". А вот решение по поводу "Батькивщины" Юлии ТИмошенко еще не принято.

Как сообщала "Страна", когда 21 июля у президента спросили, есть ли у Вакарчука шанс стать премьер-министром, глава государства намекнул, что нет.

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