Появилось видео, как в Днепре мужчина порубил стопку бюллетеней топором
На одном из избирательных участков Днепра неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором. Видео на своей странице в Facebook опубликовала гражданская сеть ОПОРА.
На видео видно, что для погашения бюллетеней использовали топор, в то время как обычно для таких целей используют ножницы. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. "Так погашают неиспользованные бюллетени..." - говорится в подписи к видео.
Напомним, ЦИК обработала больше полутора процента бюллетеней. Лидирует "Слуга народа" с 38,96%, у радикалов - почти 8%. Остальные партии набирают менее 3,5%. Из них больше всех голосов пока у "Силы и чести" - 3,49%.
Напомним, "Страна" подвела первые итоги парламентских выборов в Украине.
Мы также ведем онлайн-хронику данных о том, кто проходит в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов 21 июля.