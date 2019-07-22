На одном из избирательных участков Днепра неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором. Видео на своей странице в Facebook опубликовала гражданская сеть ОПОРА.

На видео видно, что для погашения бюллетеней использовали топор, в то время как обычно для таких целей используют ножницы. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. "Так погашают неиспользованные бюллетени..." - говорится в подписи к видео.

Напомним, ЦИК обработала больше полутора процента бюллетеней. Лидирует "Слуга народа" с 38,96%, у радикалов - почти 8%. Остальные партии набирают менее 3,5%. Из них больше всех голосов пока у "Силы и чести" - 3,49%.

Напомним, "Страна" подвела первые итоги парламентских выборов в Украине.

Мы также ведем онлайн-хронику данных о том, кто проходит в Верховную Раду по итогам внеочередных выборов 21 июля.