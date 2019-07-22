Украина рассматривает введение мер за паспортизацию жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

По словам Данилюка, власти страны будут стараться прекратить выдачу российских паспортов.

"Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

А 17 июля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донбасса, проживающих на всей территории Луганской и Донецкой областей, а не только в ОРДЛО.