Во время выборов в Верховную Раду нарушения при выдаче бюллетеней зафиксировали на 10,1% участках, а во время выборов президента этот показатель составил 5,5%; фотографирование бюллетеней фиксировали на 0,8% и 3,3% участков соответственно. Об этом сообщает Гражданская сеть "Опора".

По данным наблюдателей, сегодня на 4,2% участков имели место случаи разглашения тайны голосования (второй тур президентских выборов - 5%). Во время голосования на выборах в Верховную Раду инциденты с фотографированием своих бюллетеней зафиксировали на 0,8% участков (когда выбирали президента из двух кандидатов - этот показатель составил 3,3%).

Наблюдатели отмечают, что 99,2% участков закрылись в соответствии с законодательством - в 20:00 (во время второго тура президентских выборов этот показатель был аналогичным). Вместе с тем, на 2% избирательных участков наблюдателей не допустили ко всем избирательным процедурам (ранее - 1,5%).

Ранее в МВД сообщили, что выборы прошли без системных нарушений.

Напомним, ранее в Опоре также рассказали о выдаче бюллетеней без паспорта, наружке и смс-рассылке от кандидатов.

По данным Опоры, явка на выборах в Раду составила 49,3%.